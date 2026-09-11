Il problema non è soltanto che il lusso costa molto ma che una parte dei consumatori si è impoverita troppo e troppo rapidamente. Alcune borse hanno registrato incrementi dei listini nell'ordine del 50-70% secondo stime di mercato. Nel frattempo, l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto e reso più difficile giustificare una spesa che fino a poco tempo prima poteva sembrare eccezionale ma ancora raggiungibile. Il risultato è quasi un paradosso: mentre le maison hanno cercato di rafforzare la propria esclusività attraverso prezzi sempre più elevati, hanno finito per allontanare proprio quel pubblico che aspirava a entrare, almeno occasionalmente, nel loro mondo. Il lusso, insomma, rischia di diventare davvero luxury in senso letterale: accessibile soltanto a pochissimi.