Lawrence Wong, il leader politico più pagato al mondo (che ha deciso di alzarsi ancora lo stipendio)

Quando Lawrence Wong salì al potere, diventando il primo leader nato dopo la separazione di Singapore dalla Malesia nel 1965, tanti abitanti della città stato asiatica salutarono l'elezione come un segnale di grande cambiamento. Singapore infatti era stata per anni nelle mani della famiglia Lee, che dall'anno dell'indipendenza aveva mantenuto di fatto il potere guidando il PAP (Partito d'Azione Popolare). Wong a onor del vero non era estraneo ai quadri del partito. Ma, in un Paese in cui non si eleggono i nuovi leader attraverso vere e proprie elezioni, possedeva comunque almeno due aspetti che facevano di lui la faccia perfetta del cambiamento: era infatti solo il secondo premier non direttamente imparentato con i Lee e poteva contare su un percorso unico, che lo aveva portato al vertice nonostante le umili origini.





Una traiettoria umana simile lo rendeva capace di capire meglio i bisogni della gente, o almeno questa era la speranza di tanti dei suoi sostenitori. Gli stessi che oggi si sono sentiti in parte un po' traditi, quando il primo ministro ha annunciato un provvedimento capace di rendere ancora più ricchi sia lui che i suoi ministri e funzionari.