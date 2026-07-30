Singapore, pubblica un video mentre lecca una cannuccia e la rimette nel distributore: arriva la multa

La legislazione di Singapore prevede, per chi viene riconosciuto colpevole di disturbo della quiete pubblica, una multa fino a 2.000 dollari di Singapore (circa 1.353 euro) e fino a tre mesi di reclusione. Ma nel caso del 19enne sono state considerate le attenuanti per la riduzione della pena. Nel pronunciare la sentenza, la giudice Kelly Ho ha spiegato che, considerata l'età dell'imputato e la natura del reato, non erano appropriate misure alternative come la libertà vigilata o i lavori socialmente utili. L'accusa ha accolto la richiesta dei legali del giovane di limitare la pena a una sanzione economica, ritenendo il fatto di "minore gravità". Il giovane, infatti, ha ammesso le proprie responsabilità fin dalla prima udienza. Durante il procedimento, Maximilien si è dichiarato colpevole dell'accusa di disturbo della quiete pubblica. Il suo legale ha dichiarato che il giovane è profondamente "dispiaciuto per il suo gesto".