Singapore, pubblica un video mentre lecca una cannuccia e la rimette nel distributore: arriva la multa

Uno scherzo diventato virale sui social si è trasformato in una condanna in un tribunale di Singapore. A finire sul banco degli imputati, un 19enne francese, Didier Gaspard Owen Maximilien per aver leccato una cannuccia di un distributore di succo d'arancia e averla rimessa al suo posto. L'adolescente, incastrato da un video che lui stesso ha pubblicato sui social per vantarsi della bravata, è stato multato dalla corte della città-Stato per 600 dollari di Singapore (circa 406 euro).
Il video e la condanna sui social
L'episodio risale al 12 marzo scorso. Maximilien, che studia a Singapore, ha pubblicato su Instagram un video mentre lecca la cannuccia. Alla pubblicazione del filmato, ha aggiunto un commento apparentemente ironico: "La città non è al sicuro". Il video ha scatenato un'ondata di critiche e indignazione per il gesto del ragazzo, soprattutto perché avvenuto in nella città-Stato dove vengono applicate in maniera particolarmente rigorosa le norme sull'igiene e sull'ordine pubblico.
La condanna
La legislazione di Singapore prevede, per chi viene riconosciuto colpevole di disturbo della quiete pubblica, una multa fino a 2.000 dollari di Singapore (circa 1.353 euro) e fino a tre mesi di reclusione. Ma nel caso del 19enne sono state considerate le attenuanti per la riduzione della pena. Nel pronunciare la sentenza, la giudice Kelly Ho ha spiegato che, considerata l'età dell'imputato e la natura del reato, non erano appropriate misure alternative come la libertà vigilata o i lavori socialmente utili. L'accusa ha accolto la richiesta dei legali del giovane di limitare la pena a una sanzione economica, ritenendo il fatto di "minore gravità". Il giovane, infatti, ha ammesso le proprie responsabilità fin dalla prima udienza. Durante il procedimento, Maximilien si è dichiarato colpevole dell'accusa di disturbo della quiete pubblica. Il suo legale ha dichiarato che il giovane è profondamente "dispiaciuto per il suo gesto".
L'azienda iJooz, che gestisce una rete di distributori automatici di spremuta d'arancia fresca venduta a 2 dollari di Singapore (circa 1,35 euro) a bicchiere, ha comunicato di aver sostituito tutte le 500 cannucce presenti nel distributore coinvolto come misura precauzionale.