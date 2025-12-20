Logo Tgcom24
Mondo
calo della produzione industriale

Singapore, emissioni di gas serra in calo del 5,3% nel 2023

20 Dic 2025 - 06:31
© Ansa

© Ansa

Le emissioni di gas serra della Repubblica di Singapore, responsabili del riscaldamento globale, sono scese a 55,5 milioni di tonnellate (Mt) nel 2023, principalmente a causa di un calo della produzione industriale nel settore petrolchimico. Secondo quanto riportato il 19 dicembre dal Segretariato nazionale per il Cambiamento Climatico sul proprio sito web, si è registrato un calo del 5,3 per cento rispetto alle emissioni dell'anno precedente, che erano state pari a 58,59 Mt di anidride carbonica equivalente.

