Singapore dichiara guerra alle cicale: task force contro l'invasione degli insetti

Singapore ha mobilitato una vera e propria task force contro un'invasione di cicale mai osservata prima nella città-Stato. Decine di migliaia di insetti dalle ali arancioni, specie precedentemente segnalata nelle Filippine, hanno invaso quartieri residenziali provocando rumore, disagi notturni e continui impatti contro finestre e passanti. Lo racconta oggi il Wall Street Journal.
A coordinare la risposta è Desmond Choo, viceministro della Difesa e parlamentare della zona più colpita. "Quando le ondate di cicale aumentano al punto da disturbare significativamente la vita domestica di un intero quartiere, dobbiamo agire con decisione" ha spiegato. Singapore conosceva finora dieci specie di cicale, ma quella protagonista dell'invasione si distingue per la tendenza a muoversi in sciami molto più numerosi. Non è ancora chiaro come sia arrivata sull'isola.
Lo scenario
I residenti hanno raccontato di corridoi, pareti e pavimenti ricoperti dagli insetti. "Ti colpiscono in faccia e dappertutto. Volano alla cieca", ha raccontato il 65enne Ashukumar Veerappan. Durante il picco dell'invasione alcuni genitori hanno riferito che il continuo rumore delle cicale contro le finestre impediva ai bambini di dormire, mentre diversi abitanti hanno cominciato a muoversi all'aperto proteggendosi con ombrelli e scialli.
La risposta delle istituzioni
Il governo ha quindi creato una "Cicada Management Taskforce" composta da scienziati, gruppi della comunità e rappresentanti dell'agenzia nazionale dei parchi. Più di 500 alberi sono stati avvolti con fogli di plastica o alluminio e alla base sono stati collocati tappeti di fibra di cocco o teloni, nel tentativo di interrompere il processo di muta delle ninfe. Negli edifici residenziali pubblici sono state inoltre schermate alcune luci per verificare se gli insetti ne fossero meno attratti. Operatori municipali hanno pattugliato i corridoi con reti, mentre sono state utilizzate trappole luminose composte da lampade, teli e contenitori con acqua saponata.L'entomologo Foo Maosheng, del Lee Kong Chian Natural History Museum della National University of Singapore, ha raccontato di aver catturato 1.733 cicale in sole tre notti. Nel suo laboratorio conserva anche 1.363 involucri lasciati dagli insetti durante la muta. Secondo le autorità locali, nell'arco della stagione sono state catturate complessivamente circa 22.000 cicale.
Cosa succederà in futuro
I residenti hanno segnalato una riduzione del rumore e la situazione sembra essersi stabilizzata. Resta tuttavia incerto cosa accadrà il prossimo anno. Gli scienziati non sanno ancora con precisione quanto a lungo questa specie resti sottoterra allo stadio larvale: le stime oscillano tra due e sei anni, il che significa che gli insetti che emergeranno in futuro potrebbero essere discendenti di diverse generazioni precedenti. Per la prossima stagione, le autorità stanno valutando l'impiego estremamente mirato di pesticidi e una potatura anticipata degli alberi per ridurre i possibili siti di deposizione delle uova. "L'obiettivo non è eliminare completamente le cicale, ma ridurne l'impatto sui residenti", ha spiegato Desmond Choo. "Abbiamo abbandonato le ipotesi generiche. Ora disponiamo di un piano d'azione più chiaro e meglio testato".