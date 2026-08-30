Singapore dichiara guerra alle cicale: task force contro l'invasione degli insetti

Il governo ha quindi creato una "Cicada Management Taskforce" composta da scienziati, gruppi della comunità e rappresentanti dell'agenzia nazionale dei parchi. Più di 500 alberi sono stati avvolti con fogli di plastica o alluminio e alla base sono stati collocati tappeti di fibra di cocco o teloni, nel tentativo di interrompere il processo di muta delle ninfe. Negli edifici residenziali pubblici sono state inoltre schermate alcune luci per verificare se gli insetti ne fossero meno attratti. Operatori municipali hanno pattugliato i corridoi con reti, mentre sono state utilizzate trappole luminose composte da lampade, teli e contenitori con acqua saponata.L'entomologo Foo Maosheng, del Lee Kong Chian Natural History Museum della National University of Singapore, ha raccontato di aver catturato 1.733 cicale in sole tre notti. Nel suo laboratorio conserva anche 1.363 involucri lasciati dagli insetti durante la muta. Secondo le autorità locali, nell'arco della stagione sono state catturate complessivamente circa 22.000 cicale.