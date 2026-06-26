Vespa orientalis, Andrea Lunerti: "Nidificano solo nelle strutture umane"

"La vespa orientalis la considero la più pericolosa in assoluto perché ha scelto solo di nidificare nei siti antropizzati, ovvero nelle abitazioni domestiche. E questa è una cosa che sto studiando da almeno cinque anni, in particolare a Roma e dintorni in questi anni non mi è mai capitato di rimuovere un nido in ambiente naturale - racconta l'etologo - Il fatto di nidificare solo ed esclusivamente nelle strutture umane aumenta il rischio di conflitto accidentale e volontario".