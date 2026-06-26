Vespa orientalis, Andrea Lunerti: "Nidificano solo nelle strutture umane"

In collegamento con "Morning News" l'etologo Andrea Lunerti commenta i casi in aumento nella capitale della vespa orientalis. "Questi insetti riescono ad avere grande spazio e comfort nelle nostre abitazioni, per questo si sviluppano anche in maniera eccessiva" spiega.
"La vespa orientalis la considero la più pericolosa in assoluto perché ha scelto solo di nidificare nei siti antropizzati, ovvero nelle abitazioni domestiche. E questa è una cosa che sto studiando da almeno cinque anni, in particolare a Roma e dintorni in questi anni non mi è mai capitato di rimuovere un nido in ambiente naturale - racconta l'etologo - Il fatto di nidificare solo ed esclusivamente nelle strutture umane aumenta il rischio di conflitto accidentale e volontario".
E sulle immagini di un suo intervento a Tivoli dopo una segnalazione di un nido di vespe orientalis, l'etologo ha concluso: "Dobbiamo capire i segni della loro presenza preventivamente altrimenti si innesca l'attacco. In estate, per via del nostro abbigliamento, siamo particolarmente esposti a conseguenze fastidiose. Aggiungo una cosa: mai tentare con rimedi "fai da te" e non avvicinarsi troppo perché questo animale viene infastidito dal nostro respiro, sono molto sensibili all'anidride carbonica".