Corea del Sud, un dolce a base di formiche fa rischiare il carcere allo chef di un ristorante di lusso

Il proprietario del ristorante e la società a cui lo stesso fa riferimento sono stati incriminati per violazione della legge nazionale sull'igiene alimentare. L'indagine è partita mesi fa, quando a catturare l'attenzione degli inquirenti sarebbero stati dei riferimenti a piatti a base di formiche in diversi post sui social media. In particolare il posto d'onore nel menu sarebbe stato ricoperto da un particolare sorbetto, cui l'aggiunta di insetti illegali regalava un'ulteriore nota acidula e rinfrescante.