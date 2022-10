Piccole e indifese? Ecco il vero volto delle formiche

Le formiche sono ovunque. Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Hong Kong la popolazione mondiale di formiche sarebbe attorno a circa 20 milioni di miliardi di esemplari, un numero difficile anche solo da immaginare. Circa 2,5 milioni per ciascuna persona che vive sul pianeta. Considerate da sempre degli insetti piccoli e indifesi, ora grazie all’incredibile scatto del fotografo lituano Eugenijus Kavaliauskas vediamo anche il loro vero volto. In particolare nella foto è ritratta una formica appartenente al genere Camponotus che racchiude due specie, Ligniperda e Herculeanus meglio conosciute come “formica carpentiere” e “formica ercole”. L’impressionante primo piano, quasi spaventoso, ottenuto ingrandendo cinque volte il volto della formica sotto un microscopio 10X, è stato presentato al 48° concorso Nikon Small World di microfotografia, dove ha vinto uno dei premi come “Image of Distinction 2022”. L’aspetto della formica è rimasto invariato ma grazie ad alcuni dettagli aggiunti dal fotografo lo scatto è diventato ancora più d’impatto e di conseguenza virale sui social. In particolare, i due punti rossi che sembrano assomigliare a degli occhi infernali, sono solamente le basi delle antenne della formica. Gli occhi, infatti, si trovano più indietro, avvolti dalla vignettatura dell'immagine.