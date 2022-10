Nasce il “Colore della Biodiversità”

“Qual è il tuo colore preferito?” Ora anche la biodiversità ha il suo colore personale. Il PANTONE Color Institute dagli anni ’60 si occupa della catalogazione internazionale dei colori per la grafica e ogni anno a dicembre individua i colori trend per i 12 mesi a venire. Quest’anno, in anteprima, ha lanciato una nuova tonalità a sostegno degli ecosistemi e della loro biodiversità chiamandola appunto “Pantone Color of Biodiversity”. Il colore della biodiversità è una tonalità di rosa brillante e simboleggia la varietà di specie ed ecosistemi che sono alla base della salute e della vita del Pianeta e il ritmo allarmante con cui li stiamo perdendo. Il colore scelto non è a caso. "I pigmenti rosa brillante sono i fossili molecolari della clorofilla prodotti da antichi organismi fotosintetici che abitavano un antico oceano che è scomparso da tempo. Ci siamo avvicinati alla nostra selezione di colori tornando a un colore emblematico del pigmento più antico della terra che è stato scoperto in rocce sedimentarie marine di 1,1 miliardi di anni del bacino di Taoudeni in Mauritania, nell'Africa occidentale” dichiara la Dott.ssa Nur Gueneli dell’Università nazionale dell’Australia a Canberra. Questo rosa secondo la ricercatrice sarebbe infatti il colore più antico del mondo.

