La Bce alza i tassi di interesse di un quarto di punto, ecco di quanto saliranno i mutui variabili

La Banca centrale europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre 2026. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio direttivo, che si è svolto in trasferta a Berlino (la sede istituzionale è a Francoforte). Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025, quando la Bce ridusse i tassi al 2,25%. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori. E avviene in un contesto di rinnovati rincari di carburanti e petrolio. Ad agosto l'inflazione media dell'eurozona ha segnato una accelerazione al 3,3% annuo.