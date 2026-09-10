Bce verso aumento dei tassi scontato, ma poi dovrebbe andare in pausa

MA LA BCE SI TROVERÀ IN UNA POSIZIONE FAVOREVOLE

Ad avviso dei due esperti di Natixis IM, i rischi asimmetrici orientati verso un aumento dell’inflazione e un calo dell’attività economica saranno ricalibrati, partendo dal presupposto che lo shock energetico non si estenda all’inflazione di fondo, beni manifatturieri e servizi, e che il ciclo economico rimanga resiliente. Per cui la BCE si troverebbe in una posizione favorevole per affrontare l’incertezza.