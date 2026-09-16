Gli italiani e quel tesoro da 5.400 miliardi: risparmiano quasi il 12% del reddito, ma cresce la paura del rischio

Non li ferma né il carovita né le tensioni internazionali: gli italiani continuano a mettere soldi da parte. E chi riesce a farlo accantona mediamente quasi il 12% del suo reddito. È la fotografia scattata dall’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, realizzata da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente. A riuscire a risparmiare è ancora il 56% del campione, appena due punti in meno rispetto al 2025, con una quota media accantonata pari all’11,9% del reddito disponibile. Sullo sfondo c’è un patrimonio enorme: circa 5.400 miliardi di euro di ricchezza finanziaria nelle mani delle famiglie italiane. Ma più cresce il tesoro, più sembra aumentare la preoccupazione di difenderlo.