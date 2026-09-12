Pesano certo i differenti livelli di reddito e di occupazione, la maggiore o minore stabilità del lavoro e la capacità delle famiglie di destinare una parte delle entrate al risparmio. Così come il tessuto produttivo dei territori, la diffusione dell’economia sommersa, l’età e la composizione dei nuclei familiari e il diverso grado di educazione finanziaria, che può influenzare sia quanto si riesce a mettere da parte sia il modo in cui il risparmio viene gestito. Infine le differenti abitudini finanziarie: tenere più denaro sul conto corrente, investirlo oppure destinarlo alla casa e ad altri beni può cambiare sensibilmente la fotografia dei depositi bancari.