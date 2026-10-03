Dpfp e Manovra 2027, tutte le misure allo studio: giovani, Irpef, pensioni, bonus casa, energia e difesa

Il Documento programmatico di finanza pubblica, il cosiddetto Dpfp che fino a poco tempo fa era indicato come Nadef, apre ufficialmente il percorso verso la Manovra 2027, ma i principali dossier restano ancora tutti da definire di qui al 31 dicembre. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha invitato alla prudenza: il quadro internazionale è incerto e non tutte le misure discusse negli ultimi mesi troveranno necessariamente spazio nella legge di Bilancio.



Sul tavolo ci sono almeno cinque capitoli principali, giovani, energia, difesa, pensioni e tasse, sui quali il governo dovrà trovare coperture e mediazioni. Come ricostruisce il "Corriere della Sera", le ipotesi sono numerose ma molte dipenderanno dalle risorse effettivamente disponibili.