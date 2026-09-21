Mettere al mondo un figlio non è più soltanto una scelta di cuore, ma è anche una decisione influenzata dalla sua situazione economica della famiglia. Fattore, quest'ultimo, che contribuisce a pesare sul progressivo calo delle nascite in Italia. Secondo un'indagine di Moneyfarm, crescere un figlio dalla nascita fino al compimento della maggiore età comporta oggi una spesa tra i 112 mila e i 212 mila euro, con una media di circa 152 mila euro (oltre 9 mila euro l'anno). Rispetto al 2025, il costo medio è cresciuto del 4%, mentre l'aumento sale al 16% se il confronto viene effettuato con il 2022. A pesare e a sommarsi sul bilancio familiare ci sono anche le spese che precedono la nascita: tra visite, corso preparto e corredino, occorrono in media altri 4.100 euro.