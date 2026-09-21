Insegnante accoltellata da uno studente 13enne a Roma, il figlio della docente: "Prima di insegnare cerca il rapporto umano con i ragazzi"

Durante il collegamento il figlio della docente parla anche dei commenti riguardo l'atteggiamento rigido della madre e le accuse rivolte alla professoressa riguardo le idee politiche incompatibili con la scuola: "Ho letto alcuni commenti ma non me ne sono preoccupato, è normale che su ogni cosa ci sia chi approva e chi no. Credo sia normale in uno scambio di opinioni. La cosa sbagliata è stata quella di strumentalizzare alcuni argomenti che nulla c'entrano con l'insegnamento e con la professionalità che ha sempre dimostrato mia madre".