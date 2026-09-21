Insegnante accoltellata da uno studente 13enne a Roma, il figlio della docente: "Prima di insegnare cerca il rapporto umano con i ragazzi"
A "Mattino Cinque News" la testimonianza: "È severa ma soltanto al fine di trasmettere valori, è una madre anche a scuola"
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In collegamento con "Mattino Cinque News" il figlio della professoressa Isabella Marsilio, accoltellata a scuola da uno studente 13enne, parla delle condizioni di salute della madre. "Mia mamma è una persona forte caratterialmente e di conseguenza si sta riprendendo benissimo. La prima cosa che mi ha detto nell'immediato è quella di voler tornare a insegnare il prima possibile" ha raccontato il signor Stefano.
"Su quanto accaduto siamo rimasti tutti quanti senza parole, anche perché precedenti non ce ne sono stati - prosegue - Quando si presentava un caso particolarmente difficile a scuola lei cercava sempre di affrontarlo da persona, a livello umano, poi come insegnate. Ha sempre fatto questo prima di tutto. Mia madre è una persona umana, è severa ma soltanto al fine di trasmettere valori. È una madre anche a scuola" chiarisce.
Durante il collegamento il figlio della docente parla anche dei commenti riguardo l'atteggiamento rigido della madre e le accuse rivolte alla professoressa riguardo le idee politiche incompatibili con la scuola: "Ho letto alcuni commenti ma non me ne sono preoccupato, è normale che su ogni cosa ci sia chi approva e chi no. Credo sia normale in uno scambio di opinioni. La cosa sbagliata è stata quella di strumentalizzare alcuni argomenti che nulla c'entrano con l'insegnamento e con la professionalità che ha sempre dimostrato mia madre".