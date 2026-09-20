Prof accoltellata a Roma, i genitori del 13enne le chiedono scusa

I genitori del 13enne che ha aggredito a scuola la professoressa Isabella Marsilio, salvata da un 14enne congolese, hanno chiesto scusa alla docente. In base a quanto si apprende il messaggio è stato inviato via email dal padre e dalla madre del ragazzino nella giornata di domenica 20 settembre. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Continuano intanto le indagini per capire chi fosse collegato alla diretta video che il ragazzo aveva attivato e chi abbia diffuso online il video.