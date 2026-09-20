Originario del Congo, appassionato di basket e studioso: chi è il 14enne che ha salvato la vita della prof accoltellata

Un anno fa, quando ha messo per la prima volta il piede nella sua nuova scuola, il quattordicenne ha fatto subito capire a tutti chi fosse. Si è infatti presentato, raccontano dagli ambienti dell'istituto, stringendo la mano ai professori e facendo un inchino. Il suo italiano, per ovvi motivi, non era ancora fluente. Per questo, oltre a quelli già previsti, ha chiesto altri libri. Voleva studiare di più per imparare la lingua il prima possibile. E così ha fatto, ottenendo anche risultati eccellenti. Proprio con la professoressa Marsilio, che insegna italiano e storia e che è nota tra i ragazzi per la sua severità, il giovanissimo ha la media dell'otto. "Non ha mai saltato un giorno di lezione", raccontano dalla scuola. Mai una risposta sopra le righe a un docente né uno scontro con i suoi compagni. Si è integrato nel gruppo dal giorno zero ed è descritto da tutti allo stesso modo: intelligente, sensibile e sempre pronto ad aiutare.