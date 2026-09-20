Tra gli obiettivi dei carabinieri che stanno indagando sul caso della professoressa accoltellata in una scuola media di Roma, c'è anche quello di capire chi possa aver pubblicato online il video del 13enne che venerdì mattina ha aggredito la docente. Forse si tratta di un cittadino russo.
Giallo sul video pubblicato online
Secondo gli inquirenti il filmato, comparso online 24 ore dopo l'aggressione, potrebbe essere stato "gestito" da una delle cinque persone che erano collegate con il profilo Telegram del 13enne durante l'azione ai danni della 66enne. Non si esclude che quindi uno degli utenti possa aver registrato il filmato per poi postarlo in rete. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte accompagnate al video erano in cirillico.
Il 13enne ricoverato in ospedale
Intanto il 13enne resta ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I ed seguito, già dalle prime ore successive ai fatti, da un team di specialisti.