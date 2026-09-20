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Prof accoltellata a Roma, il video dei preparativi nel bagno della scuola

La telecamera fissata sull'elmetto riprende ogni attimo prima dell'aggressione alla docente

di Alessio Campana
20 Set 2026 - 13:11
01:25 
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