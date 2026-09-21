Viene da chiedersi perché il CEO di una multinazionale debba scegliere di mandare il proprio pargolo a sporcarsi le mani in questa sorta di Hogwarts contadina. In realtà le ragioni sono molteplici e in gran parte condivisibili: allontanare il Richie Rich di turno dagli agi può infatti aiutarlo a crescere, sviluppando skils tutt'altro che soft, abilità che potrebbero tornargli utili per uscire un giorno dalla propria torre d'avorio. D'altra parte la scuola nel Vermont è davvero un luogo ameno lontano da tutto, in cui anche il wi-fi è fortemente razionato e il cellulare viene confiscato all'entrata. In un Paese come gli Stati Uniti, in cui frequentare un'università piuttosto che un'altra può fare tutta la differenza del mondo, ha poi una discreta importanza il fatto che la Mountain School apra una corsia preferenziale per l'ammissione ai prestigiosi atenei della Ivy League, quelli in cui si forma l'elite made in Usa. In fondo a pensarci bene un simile percorso rappresenta un po' la metafora del sogno americano, quello secondo cui chiunque (con qualche cospicuo aiutino) può passare dall'andare a zappare all'occupare un'aula di Harvard.