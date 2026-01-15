Focara di Novoli: si ripete un antico e suggestivo rito del fuoco

UN FUOCO RITUALE – La festa culmina nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 gennaio. Il momento più suggestivo è quello dell’accensione della grande catasta di legno sulla piazza centrale del paese nella sera di venerdì 16, vigilia del giorno di Sant’Antonio Abate. Dopo la messa e la processione con la statua del santo viene accesa l’immensa pira realizzata interamente in legno naturale e costruita con oltre 30mila fascine di sarmenti, i tralci di vite, accumulati in fascine dopo la potatura per oltre un mese e abilmente posti uno sull’altro secondo una tecnica antica di oltre trecento anni fino a costruire una struttura conica che resisterà alle intemperie e alla forza del vento come un vero e proprio monumento d’arte e artigianalità contadina. Questo immensa struttura di legno cresce fino al momento in cui viene appiccato il fuoco: brucia poi per tutta la notte e infine svanisce trasformandosi in cenere, simbolo di purificazione e rigenerazione. Intorno a questo maestoso fuoco la comunità novolese e salentina rinnova simbolicamente le proprie memorie e costruzioni del futuro.