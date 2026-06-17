Alto Adige: vivere il maso, dove la terra viene prima di tutto

A tenere insieme questa rete di oltre milleseicento masi c'è, dal 1998, il marchio Gallo Rosso, promosso dall'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi: una garanzia di qualità e, allo stesso tempo, un modo concreto per sostenere le piccole aziende agricole familiari e dare ai contadini una fonte di reddito che affianca i campi e la stalla. È una rete fatta di famiglie che credono in questa forma di ospitalità e di giovani che ne raccolgono il testimone con convinzione. Come Josef, 24 anni, che all'Inner-Glieshof lavora da sempre con i genitori Cornelia e Reinhard e la sorella Judith, e che si avvia a diventarne il titolare: la conduzione resta familiare, il futuro passa di mano senza che nulla cambi davvero. Lui la riassume così: "Questa è la mia vita".