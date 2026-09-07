Dal trattore alla passerella: Laura Mascheroni è la nuova Miss Mamma Italiana

Ma dietro la vittoria c’è molto di più. C’è un percorso difficile, insidioso, che ha messo a durissima prova la stessa vita di Laura. Che per alcuni anni ha dovuto affrontare una sfida personale contro i disturbi alimentari. “E’ stato un periodo buio, non mi riconoscevo più, ma proprio nel momento più difficile ho avuto la forza di chiedere aiuto”. Degli specialisti, in primis, ma anche della sua famiglia, che non l’ha mai lasciata sola. Anzi, le è sempre rimasta accanto in ogni momento. “Mi hanno salvata in extremis. Poi pian piano sono tornata me stessa, ho ritrovato la serenità e sono letteralmente rinata. E poi sono arrivati Loris e Manuel: è stato a quel punto che ho capito di avercela fatta”. Di quel periodo Laura non ne aveva mai parlato. Nemmeno durante il concorso. “Ora però lo faccio apertamente perché sono fiera del percorso che ho fatto e di aver vinto questa battaglia”.