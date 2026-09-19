Il problema nasce molto prima che la merce raggiunga il supermercato. Le temperature elevate e prolungate hanno sottoposto le coltivazioni a forte stress, mentre la scarsità d'acqua ha reso più complicato mantenere regolari i cicli produttivi. Poi sono arrivati gli eventi estremi: grandinate, temporali violenti, vento e incendi hanno danneggiato altre colture. Il risultato è una produzione più irregolare e una maggiore difficoltà nel garantire continuità alle forniture. Secondo Coldiretti, caldo estremo, siccità, grandine e roghi hanno già provocato oltre 3 miliardi di euro di danni all'agricoltura italiana. In alcune aree particolarmente colpite, le perdite dei raccolti arrivano fino all'80%.