Se il fish & chips non è più un cibo "cool" e alla portata di ogni tasca la colpa è in primis proprio del "fish" e delle "chips". L'aumento del costo della materia prima ha infatti giustificato in buona parte i vertiginosi rincari, mettendo in difficoltà l'intero settore. Storicamente il merluzzo e l'eglefino erano i pesci più usati per preparare questo piatto ma sono sempre più "preziosi". Questo anche a causa delle contingenze geopolitiche, basti pensare a come la guerra in Ucraina abbia influenzato le catene di approvvigionamento. Prima il Mare di Barents era gestito congiuntamente da Norvegia e Russia ma tutto è ovviamente cambiato negli ultimi anni: a maggio 2025 l'Ue ha sanzionato due società di pesca russa , Murman SeaFood e il colosso Norebo JSC, per presunte attività di sorveglianza e sabotaggio. Una misura che ha tagliato i viveri anche a chi aveva puntato sulla Brexit.