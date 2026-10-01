Istat: ad agosto il tasso disoccupazione sale al 6,2%

La sostanziale stabilità degli occupati ad agosto su base mensile, sia per gli uomini sia per le donne, sottolinea l'Istat, è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni d'età e del calo dei dipendenti a termine, degli autonomi, dei 25-34enni e dei 35-49enni; il numero di occupati è invece invariato tra i 15-24enni.