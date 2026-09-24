Secondo i dati Istat, quasi quattro famiglie su dieci (il 37,7% del totale, pari a oltre 10 milioni di nuclei familiari) possiedono un animale domestico. Cani, gatti e altri animali da compagnia per molti proprietari sono veri e propri membri della famiglia, con tutte le spese economiche che ciò comporta. Proprio per alleggerire, almeno in parte, questi costi, è prevista una detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie. L'agevolazione si applica alla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro e fino a un tetto massimo di spesa di circa 550 euro. Per usufruirne è necessario conservare fatture e ricevute di pagamento tracciabili, come quelle effettuate con bancomat o bonifico, da indicare successivamente nella dichiarazione dei redditi.