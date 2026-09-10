Oltre che per l'adeguamento all'inflazione, l'importo cambierà anche per l’introduzione di un "Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione", un indicatore introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 che si affianca all'Isee ordinario, pensato per favorire le famiglie con figli e l'inclusione sociale. Sarà proprio questo "nuovo" indicatore a essere utilizzato per il calcolo degli importi dovuti.



Le altre novità Tra le novità, in arrivo da quest'anno, si prevede il calcolo della scala di equivalenza che viene aumentata in funzione del numero di figli. Dal 2027, poi, l'assegno unico sarà erogato anche per i figli residenti in un altro Stato dell'Unione europea e per i genitori che, invece, non risiedono in Italia, ma qui lavorano e hanno il domicilio. E non solo: è stata introdotta una maggiore franchigia sulla casa di proprietà, che aumenta con l’aumentare del valore dell'immobile, nonché in base al numero di figli.