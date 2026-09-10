Cambia il calcolo Isee

L'assegno unico aumenta per adeguarsi all'inflazione: fino a 104 euro in più per figlio dal 2027

Verrà erogato anche ai figli residenti in un altro Stato Ue e ai genitori che hanno soltanto domicilio e lavoro in Italia

10 Set 2026 - 14:47
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Chi aspetta dall'Inps l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico, potrebbe avere una piacevole sorpresa: dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'istituto di previdenza sociale nazionale sarà, infatti, adeguato all'inflazione: si tratta di una percentuale che, l'Istat, a settembre, stima al 2,9% per il 2026 (valore leggermente superiore al 2,8% previsto dal governo nel Documento di Economia e Finanza). Il dato, però, non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita: l'Inps applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale, che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del ministero dell'Economia.

Google Preferred Site

Perché cambia l'importo

 Oltre che per l'adeguamento all'inflazione, l'importo cambierà anche per l’introduzione di un "Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione", un indicatore introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 che si affianca all'Isee ordinario, pensato per favorire le famiglie con figli e l'inclusione sociale. Sarà proprio questo "nuovo" indicatore a essere utilizzato per il calcolo degli importi dovuti.

Le altre novità Tra le novità, in arrivo da quest'anno, si prevede il calcolo della scala di equivalenza che viene aumentata in funzione del numero di figli. Dal 2027, poi, l'assegno unico sarà erogato anche per i figli residenti in un altro Stato dell'Unione europea e per i genitori che, invece, non risiedono in Italia, ma qui lavorano e hanno il domicilio. E non solo: è stata introdotta una maggiore franchigia sulla casa di proprietà, che aumenta con l’aumentare del valore dell'immobile, nonché in base al numero di figli.

Leggi anche

Pagamenti Inps di settembre: ecco quando arrivano pensioni, assegni e disoccupazione

Pensioni 2027, non solo uscita anticipata a 64 anni: dall'Ape sociale al fondo per i nuovi nati, ecco le ipotesi allo studio

Gli importi in base ai limiti Isee

 Le fasce di importo saranno più ampie a causa della crescita dei limiti Isee che le individuano: la prima soglia, a cui spetta l'importo più elevato dell'assegno unico, salirebbe di poco, a 17.975,10 euro (contro i 17.468,51 euro del 2026), mentre l'ultima fascia vedrebbe un aumento maggiore: dai 46.582,71 a oltre 47.933,61 euro il prossimo anno. Modifica che può contribuire a un aumento del valore dell'importo: un nucleo familiare che "scali" da una fascia all'altra, infatti, potrebbe ritrovarsi in una diversa e ottenere un aumento superiore a quello derivante dal semplice adeguamento.

Leggi anche

Certificato medico: cosa cambia con la nuova circolare Inps

La legge 104 cambia ancora: le novità in arrivo per chi ha una disabilità o è un caregiver

Gli aumenti

 Per un figlio minorenne, l'importo minimo arriverebbe a 60 euro al mese (rispetto agli attuali 58,30), mentre quello massimo a 209,70 (5, 90 euro in più rispetto agli attuali 203,80). Gli stessi importi valgono anche per i figli con disabilità, senza limiti d'età. Per i figli tra 18 e i 20 anni, le cifre sono circa la metà: si passa dai 29,90 euro per il minimo (contro gli attuali 29,10) a 102 euro mensili per il massimo, con un amento di 2,90 euro rispetto ai 99,10 euro del 2026. Un eventuale passaggio di fascia determinerebbe un incremento complessivo di 8,70 euro al mese, pari a 104,40 euro l’anno.

Leggi anche

Trento, pensionato aiuta un amico per pochi giorni: l'Inps gli chiede quasi 19mila euro

La Gen Z non sa leggere contratti e buste paga: ecco le cose fondamentali da sapere

Per due figli minorenni, si somma l'importo base: saranno 120 euro mensili, quindi, dal 2027. L’incremento, nella fascia meno favorevole, sarebbe di 3,40 euro mensili, mentre salirebbe a 11,80 euro in quelle più favorevoli. Con tre figli si aggiunge anche la maggiorazione per il figlio successivo al secondo (che cresce da 99,10 a 102 euro al mese): nel caso più favorevole, il totale passerà da 710,50 a 731,10 euro al mese, con 20,60 euro in più. Aumenti sono previsti anche per i figli tra 18 e 20 anni e per i minorenni con disabilità: per due figli maggiorenni l’incremento massimo sarà di 5,80 euro al mese, mentre per un figlio con disabilità grave il totale salirà da 314,40 a 323,50 euro e, in caso di disabilità media - sempre parlando della fascia più favorevole - da 302,90 a 311,70 euro mensili.
 

Leggi anche

Corso di lingue Inps 2026, importi fino a 800 euro: requisiti e come fare domanda

Prezzi carburanti in continuo rialzo: benzina self a 2,077 euro al litro, gasolio a 2,184 euro

Rivalutate anche le maggiorazioni

 Per un figlio under 21 non autosufficiente la somma aggiuntiva passerebbe da 122,30 a 125,80 euro al mese. Per la disabilità grave si salirebbe a 113,80 euro (rispetto agli attuali 110,60), mentre per quella media a 102 euro (99,10 euro nel 2026). Stesso importo che viene erogato per i figli successivi al secondo. 24 euro, invece, entrerebbero ogni mese nelle tasche delle madri under 21 (che finora percepivano 23,30 euro). Infine, il bonus per i nuclei con un secondo percettore di reddito crescerebbe da 34,90 a 35,90 euro nella misura massima.

Da quando Come detto, i nuovi importi saranno applicati a partire da febbraio del prossimo anno (una volta ufficializzati dall'Inps). Con il pagamento previsto per marzo, invece, si riceverà anche l'adeguamento relativo al mese di gennaio

 

Leggi anche

Giorgetti da Cernobbio: "Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento"

Vaticano sul fine vita: "Meno fondi ad armi e più cure palliative"

Ti potrebbe interessare

videovideo
assegno unico

Sullo stesso tema