Il continuo rincaro dei prezzi dei carburanti non sembra avere fine. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina. (2,067 il prezzo di ieri) e 2,184 euro al litro per il gasolio (2,177 il prezzo di ieri). Dunque, rispettivamente, rispetto alla giornata di mercoledì 9 si tratta di un rincaro di 0,01 euro e 0,07 euro.