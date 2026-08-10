Corso di lingue Inps 2026, importi fino a 800 euro: requisiti e come fare domanda

Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria, la scuola media o le superiori, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli, oppure orfani, di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'Inps. Rientrano tra i beneficiari anche i minori affidati o in affidamento preadottivo da almeno un anno, se presenti nella Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente.