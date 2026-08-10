Corso di lingue Inps 2026, importi fino a 800 euro: requisiti e come fare domanda

L'Inps ha pubblicato il bando "Corso di lingue in Italia 2026", un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'Inps fino al 2 settembre 2026. Ecco come funziona.
A chi è rivolto
Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria, la scuola media o le superiori, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli, oppure orfani, di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'Inps. Rientrano tra i beneficiari anche i minori affidati o in affidamento preadottivo da almeno un anno, se presenti nella Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente.
Come funziona
Il contributo copre la frequenza di un corso di lingua da svolgere in Italia fuori dall'orario scolastico, tra settembre 2026 e giugno 2027, per almeno 4 mesi e un minimo di 60 ore di lezione. Al termine il ragazzo dovrà sostenere l'esame per la certificazione secondo il Quadro comune europeo di riferimento: livello A2 per chi ha frequentato la quinta elementare; livello B1 o B2 per gli studenti delle medie; livello B1, B2, C1 o C2 per gli studenti delle superiori.
Come fare domanda
La domanda va presentata da un adulto: di norma il genitore che è titolare del diritto, ossia il dipendente o pensionato pubblico iscritto alla Gestione. Oppure, in caso di decesso del titolare, il coniuge superstite, l'altro genitore o il tutore del minore.
La domanda si presenta esclusivamente online, con Spid, Cie o Cns, attraverso il Portale Prestazioni Welfare sul sito dell'Inps.
Il contributo
L'Inps mette a disposizione 6.100 contributi in tutto: fino a 50 per gli studenti di quinta elementare, fino a 2.550 per le medie e fino a 3.500 per le superiori. L'importo massimo erogabile per ciascun beneficiario è di 800 euro, ma la percentuale effettiva del contributo dipende dall'Isee del nucleo familiare: si va da un rimborso del 97% per un Isee fino a 8.000 euro, fino al 60% per chi ha un Isee superiore a 72.000 euro. Per i vincitori è previsto un acconto pari al 50% del contributo entro il 30 novembre 2026, mentre il saldo arriva dopo la fine del corso e il superamento dell'esame di certificazione.
Le graduatorie
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 30 settembre 2026, in base al valore Isee, per elementari e medie, o alla combinazione tra media dei voti e Isee per le superiori. Chi rientra tra gli ammessi dovrà poi caricare il contratto di iscrizione al corso e le fatture per completare la pratica.