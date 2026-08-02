Il calendario dei pagamenti Inps di agosto 2026: tutte le date da ricordare

Il mese di agosto dal punto di vista previdenziale è uno dei più particolari dell'anno: in primo luogo perché comporta spesso una chiusura prolungata degli uffici pubblici, degli istituti di credito e degli sportelli di Poste Italiane. Questo obbliga l'Istituto nazionale di previdenza sociale a riprogrammare con anticipo i flussi di pagamento delle principali indennità di disoccupazione e delle ricariche delle carte assistenziali, evitando in questo modo ritardi o il blocco delle erogazioni in un periodo dell'anno in cui famiglie e cittadini affrontano le ferie e altre spese stagionali. Quest'anno, poi, è ancora più particolare dato che il primo giorno del mese è caduto di sabato e questo ha comportato una sfasatura temporale tra i diversi canali di riscossione che impatta in particolare sui beneficiari di pensioni.
Calendario pagamenti Inps agosto 2026: tutte le date da ricordare
Le date di pagamento di agosto delle principali prestazioni erogate dall’Inps - non solo quindi la pensione ma anche la NASpI, l'Assegno unico universale per i figli a carico, l'indennità Dis-Coll (Disoccupazione Collaboratori), l'Assegno di inclusione e quello di Supporto per la formazione e il lavoro - sono già note. Vediamole di seguito.
Pensioni agosto 2026: calendario e giorni dei pagamenti
La data di accredito del pagamento delle pensioni di agosto varia in base al canale scelto per la riscossione. I titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution hanno ricevuto l'accredito nella giornata di sabato 1 agosto. Gli accrediti presso gli istituti bancari avranno invece valuta il 3 agosto. Resta confermato, fa sapere Inps, che il pagamento in contanti è consentito esclusivamente per importi complessivi fino a mille euro netti. Per i pensionati che scelgono di ritirare l'importo mensile in contanti allo sportello presso gli uffici di Poste Italiane, viene confermata anche la consueta turnazione alfabetica sulla base della lettera iniziale del cognome.
Assegno unico
L'Assegno unico e universale rappresenta lo strumento fondamentale di sostegno economico per le famiglie con figli a carico fino a 21 anni d'età (e senza limiti d'età per i figli disabili). Nel mese di agosto 2026 i pagamenti dell'Assegno unico sono suddivisi in due distinte finestre temporali.
Nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto è previsto l'accredito per i nuclei familiari che beneficiano già dell'assegno e per i quali non si sono verificate variazioni nel nucleo o nell'importo spettante. Da lunedì 25 a lunedì 31 agosto verranno invece liquidate le nuove domande inoltrate nel mese di luglio 2026, oppure per le posizioni oggetto di conguaglio a credito o a debito (ad esempio, a seguito di aggiornamenti della scheda figlio, variazioni reddituali o rettifiche Isee).
NASpI e DIS-COLL
Le indennità destinate ai lavoratori subordinati involontariamente disoccupati (NASpI) e quella DIS-COLL, ossia riservata a collaboratori co.co.co., assegnisti e dottorandi di ricerca, non hanno una data fissa di accredito valida per tutti i beneficiari. Dipendono tra le altre cose dalla decorrenza della prestazione e dallo stato di lavorazione della pratica presentata, oltre che da eventuali comunicazioni. Per questo è sempre utile controllare sul sito dell'Istituto di previdenza lo stato del pagamento: basta accedere al proprio fascicolo previdenziale tramite il sito dell'Istituto.
L'assegno di inclusione
L'Assegno di inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Viene riconosciuto ai nuclei familiari. Per il mese di agosto 2026, l'erogazione da parte dell'Inps segue un calendario diviso in due specifiche scadenze:
- venerdì 14 agosto 2026: pagamento destinato alle nuove domande che hanno superato l'istruttoria e ai beneficiari che devono ricevere mensilità arretrate;
- giovedì 27 agosto 2026: accreditamento dei rinnovi ordinari per i nuclei familiari che già percepiscono regolarmente la prestazione con continuità.
Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)
Si tratta di una misura di sostegno al reddito, attiva dal 1° settembre 2023, che ha parzialmente sostituito il Reddito di cittadinanza. Si rivolge ai singoli componenti di nuclei familiari. I pagamenti ad agosto avverranno con due scadenze: venerdì 14 agosto 2026 per le prime attivazioni con requisiti maturati entro luglio, e giovedì 27 agosto 2026 per le ricariche dei mesi successivi.