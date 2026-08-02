Il calendario dei pagamenti Inps di agosto 2026: tutte le date da ricordare

Il mese di agosto dal punto di vista previdenziale è uno dei più particolari dell'anno: in primo luogo perché comporta spesso una chiusura prolungata degli uffici pubblici, degli istituti di credito e degli sportelli di Poste Italiane. Questo obbliga l'Istituto nazionale di previdenza sociale a riprogrammare con anticipo i flussi di pagamento delle principali indennità di disoccupazione e delle ricariche delle carte assistenziali, evitando in questo modo ritardi o il blocco delle erogazioni in un periodo dell'anno in cui famiglie e cittadini affrontano le ferie e altre spese stagionali. Quest'anno, poi, è ancora più particolare dato che il primo giorno del mese è caduto di sabato e questo ha comportato una sfasatura temporale tra i diversi canali di riscossione che impatta in particolare sui beneficiari di pensioni.