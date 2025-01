Cgil: "L'Inps aggiorna i criteri per la pensione, 3 mesi in più dal 2027" | Ma l'istituto smentisce i nuovi requisiti

Non ci sarà alcun aumento dei requisiti per andare in pensione. Per la Cgil, l'Inps avrebbe modificato l'età pensionabile a partire dal 2027, quando sarebbero stati necessari per accedere alla pensione di vecchiaia 67 anni e tre mesi mentre per la pensione anticipata indipendente dall'età sarebbero stati richiesti 43 anni e un mesi di contributi. L'Inps, sempre secondo quanto denunciato dalla Cgil, avrebbe quindi aggiornato gli applicativi aumentando i requisiti per l'accesso alla pensione di tre mesi sulla base dell'incremento atteso dell'aspettativa di vita. In serata è stata la stessa Inps a "smentire l'applicazione di nuovi requisiti pensionistici", garantendo "che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate".