Dal 2025 in pensione a 64 anni: tutto quello che c'è da sapere

Oggi, per accedere alla pensione anticipata è indispensabile essere integralmente nel sistema contributivo, aver versato almeno 20 anni di contributi e aver maturato una pensione che valga tre volte l'assegno sociale, cioè 1.603 euro nel 2024. Tale soglia scende a 1.496 per le donne con un figlio e a 1.389 per quelle con due figli. Dal 2025 i lavoratori iscritti a un fondo pensione potranno conteggiare, per raggiungere la soglia minima richiesta, anche la rendita maturata con la previdenza integrativa. A valere sarà il totale delle due rendite. Dal 2025 gli anni minimi di versamenti dovranno essere 25 e 30 a partire dal 2030.