Oltre 4 ore al giorno di lavoro in casa: sulle donne lavoratrici quasi il 70% del carico familiare

Le donne italiane lavorano ancora il doppio degli uomini tra le mura domestiche, nonostante un ventennio di lenti cambiamenti. Secondo l'ultimo report dell'Istat sui tempi di lavoro e le disuguaglianze di genere, il divario quotidiano per le attività familiari non retribuite si è ridotto di appena 55 minuti in vent'anni, passando dalle 3 ore e 22 minuti del 2003 alle 2 ore e 27 minuti del 2023. Un progresso reale del 27,2%, che però non basta a colmare un divario profondo: oggi una donna dedica alla casa e alla famiglia ben 4 ore e 21 minuti al giorno, contro l'ora e 54 minuti degli uomini. Un carico sproporzionato che non accenna a diminuire significativamente, nemmeno a fronte di una maggiore occupazione femminile fuori casa. Questa la fotografia sui tempi di lavoro e le disuguaglianze di genere in Italia, messa a fuoco dall'Istat in 20 anni, tra il 2003 e il 2023.