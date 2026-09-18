La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da UN Women e dal Dipartimento per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.