Barbie è sempre più "reale": così le sue forme sono diventate curvy negli ultimi 30 anni

"Barbie e Ken sono tra le icone culturali più riconoscibili a livello globale e, per molti bambini, rappresentano una rappresentazione precoce e influente di come 'dovrebbero' apparire i corpi di adulti", ha detto Sara Grafenauer, coautrice dello studio. Ma le bambole tradizionali di Barbie e Ken hanno sempre avuto forme corporee irrealistiche e statisticamente improbabili. In effetti, le forme corporee delle bambole originali erano così estreme che meno di una persona su dieci milioni poteva corrispondere alle proporzioni. Il nostro studio ha rilevato che le proporzioni corporee di Barbie e Ken oggi sono diventate decisamente più realistiche, con misure vita-fianchi e petto-vita che ora rientrano nella fascia normale per le principali proporzioni femminili, anche se ancora al di sotto delle medie tipiche femminili".