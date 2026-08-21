Barbie è sempre più "reale": così le sue forme sono diventate curvy negli ultimi 30 anni
Il suo corpo, secondo i ricercatori dell'Università di Adelaide, si sta progressivamente allineando, in termini di proporzioni, alle vere misure del corpo femminile
Le barbie della linea "Fashonista" lanciate nel 2016 © Ansa
Barbie sempre più una di noi. Le sue forme infatti, nel corso degli ultimi 30 anni, si sono avvicinate sempre più, in termini di proporzioni, alle reali misure del corpo femminile. A dirlo è uno studio dell'Università di Adelaide e Sydney appena pubblicata su PlosOne.
Da sempre tra le icone culturali più riconoscibili a livello globale, Barbie è tra i giocattoli più conosciuti e apprezzati dai bambini. Una sorta di icona a cui ispirarsi. Oggi che il suo corpo si sta progressivamente allineando a modelli estetici sempre più realistici, lo è ancora di più. Un cambiamento che non riguarda solo lei ma anche il suo storico fidanzato Ken, impossibile da dimenticare con il suo fisico scultoreo.
Barbie è cambiata: lo dice uno studio australiano
Gli studiosi dell'Università di Adelaide hanno osservato come, tra le molteplici Barbie lanciate sul mercato negli ultimi anni, sia soprattutto l'edizione curvy ad assomigliare più fedelmente al corpo femminile di oggi. Ma in linea generale l'iconica coppia sta finalmente iniziando ad assomigliare un po' di più a noi comuni mortali. Anche se, secondo gli autori dello studio, il percorso non è ancora concluso.
Lo studio ha confrontato in particolare le bambole originali con quelle della serie "fashionista" - nelle versioni Curvy, Tall, Petite e Standard - con le misure corporee di 135 donne e 50 uomini tra i 18 e i 35 anni, studenti universitari che vivono in Australia. "Trent'anni dopo che un importante studio australiano rivelò che le proporzioni corporee di Barbie e Ken erano pressoché irraggiungibili nella vita reale, abbiamo riesaminato lo stesso studio del 1996 con le misure di oggi per confermare che Barbie e Ken hanno subito una trasformazione notevole", spiegano gli autori.
Cosa è cambiato
I risultati mostrano che le principali proporzioni corporee - il rapporto vita-fianchi e il rapporto torace-vita - sono ora molto più simili a quelle riscontrate nella popolazione reale. "Tra le bambole della linea Fashionista, la Curvy Barbie era quella che più si avvicinava alle proporzioni medie del corpo femminile odierno, mentre anche l'ultimo Ken presentava proporzioni più realistiche rispetto alle versioni precedenti", si legge nello studio.
"Proporzioni più realistiche"
"Barbie e Ken sono tra le icone culturali più riconoscibili a livello globale e, per molti bambini, rappresentano una rappresentazione precoce e influente di come 'dovrebbero' apparire i corpi di adulti", ha detto Sara Grafenauer, coautrice dello studio. Ma le bambole tradizionali di Barbie e Ken hanno sempre avuto forme corporee irrealistiche e statisticamente improbabili. In effetti, le forme corporee delle bambole originali erano così estreme che meno di una persona su dieci milioni poteva corrispondere alle proporzioni. Il nostro studio ha rilevato che le proporzioni corporee di Barbie e Ken oggi sono diventate decisamente più realistiche, con misure vita-fianchi e petto-vita che ora rientrano nella fascia normale per le principali proporzioni femminili, anche se ancora al di sotto delle medie tipiche femminili".
Bambole sempre più simili a noi
I cambiamenti nel design riflettono quindi uno spostamento verso una maggiore diversità corporea, con potenziali benefici per i comportamenti di salute dei bambini attraverso la produzione di una gamma più ampia di bambole più diverse e simili a quelle umane.
"Un passo nella giusta direzione"
La co-ricercatrice dello studio Belinda Durey ha affermato che la continua diversità in forma corporea, dimensioni e proporzioni, insieme a messaggi positivi su salute, inclusione e diversità corporea, potrebbe migliorare ulteriormente il modo in cui i bambini vedono se stessi e gli altri."Non c'è dubbio che la Barbie e Ken di oggi siano ancora stilizzati, ma sono sostanzialmente più vicini alle proporzioni medie del corpo umano rispetto alle generazioni precedenti, e questo è un passo nella giusta direzione".
Il lancio nel 1959
"Quando le bambole furono lanciate nel 1959, Barbie aveva solo due acconciature e 36 abiti diversi. Negli anni il produttore si è a lungo confrontato con i problemi di immagine corporea associati alla bambola, e Barbie è ora disponibile in diversi tipi di corporatura, tonalità della pelle, colori degli occhi, acconciature e da una gamma iniziale di sette, ora ci sono centinaia di tipologie" concludono i ricercatori.