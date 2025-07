Arriva la Barbie con il diabete: è ispirata alla figlia di Kate Moss

Questa non è la prima volta che Barbie si fa portavoce di inclusione e rappresentazione, anche nei confronti di donne che convivono con malattie o disabilità. Nel 2022 Mattel ha dedicato una Barbie "one of a kind" a Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma e simbolo globale di resilienza dopo aver superato gravi complicazioni dovute a una meningite fulminante. In passato la linea ha accolto bambole ispirate a donne straordinarie con diverse condizioni, tra cui disabilità fisiche, amputazioni, sindrome di Down e apparecchi acustici. Ogni bambola diventa così un potente messaggio sociale: la diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza da celebrare.