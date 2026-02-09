Ken compie 65 anni: il fidanzato di Barbie icona di stile e trendsetter

L'evoluzione dei look di Ken, icona fashion con (e senza) Barbie
© Ufficio stampa | Ken nel 1961 con Barbie
Da sempre accanto alla bambola bionda più famosa, 10 curiosità da riscoprire. Poliedrico, è stato anche medaglia d'oro alle Olimpiadi nello sci e nel nuoto
L'evoluzione dello stile e dei look di Ken dal 1961 ad oggi © Ufficio stampa
Ken non è solo il fidanzato di Barbie ma un'icona globale, culturale e di stile. In questo 2026 festeggia i suoi primi 65 anni celebrando nuovi inizi, svela la "casa madre" Mattel, proponendosi di provare 65 nuove esperienze. Dopo aver vissuto una vera e propria fase di rinascita, questo personaggio sta infatti consolidando il suo ruolo di simbolo di amicizia e scoperta di sé.
Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni: Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rock star e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale, come trendsetter e talent molto ricercato, inaugurando una nuova era che va oltre il reparto giocattoli, ricca di opportunità di collaborazioni e di avventure. "Dal suo debutto nel 1961, Ken ha dimostrato la sua capacità di conquistare i cuori rimanendo sempre fedele alla sua personalità divertente e giocosa", ha spiegato Nathan Baynard, vicepresidente e responsabile globale del brand Barbie, Mattel.
Ecco, allora, dieci curiosità che lo riguardano da vicino da sapere o riscoprire: