Ken compie 65 anni: il fidanzato di Barbie icona di stile e trendsetter

Da sempre accanto alla bambola bionda più famosa, 10 curiosità da riscoprire. Poliedrico, è stato anche medaglia d'oro alle Olimpiadi nello sci e nel nuoto

09 Feb 2026 - 23:43
L'evoluzione dello stile e dei look di Ken dal 1961 ad oggi © Ufficio stampa

Ken non è solo il fidanzato di Barbie ma un'icona globale, culturale e di stile. In questo 2026 festeggia i suoi primi 65 anni celebrando nuovi inizi, svela la "casa madre" Mattel, proponendosi di provare 65 nuove esperienze. Dopo aver vissuto una vera e propria fase di rinascita, questo personaggio sta infatti consolidando il suo ruolo di simbolo di amicizia e scoperta di sé.  

Non solo fidanzato di Barbie: l'evoluzione di Ken

 Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni: Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rock star e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale, come trendsetter e talent molto ricercato, inaugurando una nuova era che va oltre il reparto giocattoli, ricca di opportunità di collaborazioni e di avventure. "Dal suo debutto nel 1961, Ken ha dimostrato la sua capacità di conquistare i cuori rimanendo sempre fedele alla sua personalità divertente e giocosa", ha spiegato Nathan Baynard, vicepresidente e responsabile globale del brand Barbie, Mattel.

L'evoluzione dei look di Ken, icona fashion con (e senza) Barbie

© Ufficio stampa | Ken nel 1961 con Barbie
Ecco, allora, dieci curiosità che lo riguardano da vicino da sapere o riscoprire: 

  1. Il nome completo di Ken è Kenneth Sean Carson ed è stato chiamato così in onore del figlio dei fondatori della Mattel, Ruth ed Elliot Handler. È nato a Willows, nel Wisconsin, l'11 marzo 1961 (il che lo rende un Pesci). È esattamente due anni e due giorni più giovane di Barbie
     
  2. Il primo Ken fu venduto a 3,50 dollari. Aveva i capelli biondi o castani modellati, indossava un costume da bagno rosso, sandali di sughero e portava con sé un asciugamano giallo
     
  3. Ha incontrato Barbie sul set del loro primo spot televisivo nel 1961. Quando hanno chiuso la loro relazione, nel 2004, la notizia della rottura ha fatto il giro del mondo. Si sono poi riuniti nel 2011. Oggi sono migliori amici 
     
  4. Ken è alto 30 cm, 1,2 cm in più di Barbie
     
  5. Nel 1969, ha subito un restyling con una nuova acconciatura modellata, sopracciglia più folte e un sorriso smagliante per mostrare i suoi denti bianchi
     
  6. Intelligente ed elegante, Ken ha avuto diverse carriere nel corso degli anni, tra cui medico (1963), pilota (1975), tennista professionista (1980), pompiere (2019), bagnino (2019) e barista (2019)
     
  7. Ken sciatore olimpico medaglia d'oro e  Ken nuotatore olimpico medaglia d'oro hanno partecipato ai Giochi del 1975 (nella realtà mai disputati: le XII Olimpiadi invernali si tennero a Innsbruck, i Giochi estivi a Montréal, entrambi nel 1976, ndr)
     
  8. Ha debuttato al cinema nel 1987 in "Barbie and the Rockers: Out of This World" nel ruolo del bassista della band. Da allora, ha interpretato diversi ruoli tra cui quello di principe, giornalista, stagista di biologia marina e agente segreto
     
  9. Icona di stile, Ken ha ispirato Jean Paul Gaultier e Gareth Pugh e ha persino indossato un abito Moschino personalizzato identico a quello indossato da Jeremy Scott agli MTV Music Awards 2015
     
  10. Grande appassionato di moda, nel 2017 ha sfoggiato nuove acconciature, tra cui uno chignon alto e le treccine, oltre a corporature larghe e snelle. Oggi più diversificato che mai, Ken ha tre tipi di corporatura, nove tonalità di pelle, dieci colori degli occhi, 27 colori di capelli e 20 acconciature.
