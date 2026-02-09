Ken compie 65 anni: il fidanzato di Barbie icona di stile e trendsetter

Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni: Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rock star e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale, come trendsetter e talent molto ricercato, inaugurando una nuova era che va oltre il reparto giocattoli, ricca di opportunità di collaborazioni e di avventure. "Dal suo debutto nel 1961, Ken ha dimostrato la sua capacità di conquistare i cuori rimanendo sempre fedele alla sua personalità divertente e giocosa", ha spiegato Nathan Baynard, vicepresidente e responsabile globale del brand Barbie, Mattel.