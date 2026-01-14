Barbie autistica, dallo sguardo al tablet: le caratteristiche

Sviluppata in oltre 18 mesi di collaborazione con l'Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organizzazione no profit che difende i diritti delle persone autistiche e gestita da persone autistiche, "contribuisce ad ampliare il concetto di inclusione nel reparto giocattoli e oltre", spiega Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel. Questa nuova bambola fa parte, infatti, della collezione Barbie Fashionistas, che già rappresenta persone con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. "È molto importante per i giovani autistici vedere rappresentazioni autentiche e gioiose di se stessi, ed è proprio questo che offre questa bambola", afferma Colin Killick, Direttore esecutivo di ASAN.