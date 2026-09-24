Quando il denaro diventa una gabbia: cos'è la violenza economica e come riconoscere i primi segnali

È una delle forme di prevaricazione più subdole perché spesso chi ne è vittima fatica a riconoscerla. E invece i segnali ci sono e si possono riconoscere in fretta. A stilare un vademecum utile a identificare sul nascere certe forme di attenzione "patologica" al denaro, sono due avvocate dello Studio Inchino Brugnatelli e Associati di Milano, Laura Panciroli e Benedetta Giudicini, specializzate in diritto penale e diritto di famiglia.