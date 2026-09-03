Cash trapping, la truffa al bancomat: come funziona e come riconoscerla

Una truffa colpisce i malcapitati che tentano di prelevare le banconote dallo sportello del bancomat. Si tratta del "cash trapping", letteralmente "intrappolamento del denaro", la tecnica utilizzata per sottrarre i contanti dell'utente grazie alla manomissione dello sportello ATM.
Come funziona il "cash trapping"
L'utente si reca allo sportello bancario, introduce la carta, digita il pin e indica la somma che si vuole prelevare. L'operazione va a buon fine, ma dall'apposita fessura non esce alcuna banconota. Questo perché nella fessura dell'erogatore viene inserita una sorta di linguetta, una barra adesiva o una metallica, che blocca il denaro in uscita dal bancomat. Il denaro resta bloccato e l'utente arriva a pensare che si tratti di un guasto tecnico e che la transazione non sia andata a buon fine. Ma l'operazione è stata eseguita con successo. Una volta che il malcapitato si allontana dallo sportello ATM, il malvivente torna sul posto poco dopo per recuperare le banconote rimaste incastrate nella fessura.
Come difendersi dalla truffa
Ci sono degli accorgimenti da attuare per non cadere nella trappola del "cash trapping". Prima di effettuare un prelievo, è opportuno che gli utenti controllino che nella fessura dell'erogatore non ci siano strani dispositivi, come barre adesive o metalliche. Se, invece, si dovesse essere vittima del "cash trapping" è necessario rimanere accanto allo sportello e contattare immediatamente l'assistenza della banca.
Il caso nella Capitale
Dalle parti di Roma, a Cesano, le forze dell’ordine hanno arrestato il 2 settembre un uomo di 49 anni mentre provava a rubare 50 euro con questa tecnica. Il 49enne è poi risultato come il presunto responsabile di altri due casi analoghi messi a segno nella stessa zona. Denunciato, ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.