Cash trapping, la truffa al bancomat: come funziona e come riconoscerla

L'utente si reca allo sportello bancario, introduce la carta, digita il pin e indica la somma che si vuole prelevare. L'operazione va a buon fine, ma dall'apposita fessura non esce alcuna banconota. Questo perché nella fessura dell'erogatore viene inserita una sorta di linguetta, una barra adesiva o una metallica, che blocca il denaro in uscita dal bancomat. Il denaro resta bloccato e l'utente arriva a pensare che si tratti di un guasto tecnico e che la transazione non sia andata a buon fine. Ma l'operazione è stata eseguita con successo. Una volta che il malcapitato si allontana dallo sportello ATM, il malvivente torna sul posto poco dopo per recuperare le banconote rimaste incastrate nella fessura.