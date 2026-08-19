Assalti ai bancomat con esplosivo: sette arresti nel Foggiano | Cos'è la tecnica della "marmotta"

Le misure cautelari si inseriscono nell'ambito di un'articolata attività di indagine, denominata "DEVICE", avviata a seguito dell'assalto perpetrato nel luglio 2025 ai danni di uno sportello ubicato nel comune di Gissi, in Abruzzo. Le indagini hanno portato alla luce altri dodici colpi, ora contestati ai fermati, messi a segno dalla banda tra gennaio e settembre 2025. Questi ultimi sono stati compiuti nelle province di Chieti, Avellino, Campobasso e Potenza. Nella fattispecie nei territori di Fossacesia Gissi, Ortona, San Salvo, Tollo, Bisaccia, Calitri, Trevico, San Giacomo degli Schiavoni, Trivento e Lavello. Gli inquirenti hanno stimato che il profitto complessivo derivante dai blitz agli sportelli si aggiri attorno ai 220mila euro.