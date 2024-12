Assalti con esplosivo ai bancomat in diverse regioni, 8 arresti a Foggia

La banda, che aveva la propria base in provincia di Foggia, avrebbe utilizzato ordigni artigianali (le cosiddette "marmotte", assimilabili per caratteristiche e composizione ad armi da guerra) per danneggiare le casseforti collegate ai dispositivi di prelievo automatico e impossessarsi del denaro. Secondo la ricostruzione della procura di Foggia e dei carabinieri, il modus operandi prevedeva l'impiego di auto di grossa cilindrata rubate, o con targhe clonate, per gli spostamenti. E l'utilizzo di carte di credito prepagate - fornite da uno degli indagati e intestate a stranieri - inserite nelle bocchette degli sportelli Atm per assicurarne l'apertura e consentire la successiva introduzione della marmotta.