Gli italiani utilizzano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del Paese. Secondo un'analisi del Centro studi di Unimpresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente. Anche il valore complessivo delle transazioni è salito, superando i 506 miliardi di euro. Parallelamente continua invece il ridimensionamento del contante, con una diminuzione sia dei prelievi sia degli importi ritirati dagli sportelli automatici.