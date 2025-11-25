Violenza sulle donne: da ABI, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin un nuovo Protocollo d’intesa contro gli abusi

Interventi normativi e aiuti economici - ABI e Organizzazioni sindacali si impegnano inoltre nei confronti delle Istituzioni per realizzare interventi normativi che inseriscano le donne vittima di violenza nell’ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, nonché che permettano alle vittime di accedere alla sospensione del loro mutuo indipendentemente dalla volontà dei cointestatari. “Si tratta – dichiara la Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI, Ilaria Maria Dalla Riva – di un’ulteriore testimonianza della sensibilità delle Parti sociali – ABI, banche, Sindacati di settore - su questo delicato argomento. Il Protocollo rappresenta un passo importante e concreto per sostenere le donne vittime di violenza e un impegno fattivo per la diffusione di una cultura attenta al rispetto e alla dignità delle donne”.