Treviso, neomamma costretta a dimettersi per occuparsi del figlio: "Cercavo soluzione temporanea, nessun accordo"

L'azienda in cui lavora non è scesa a compromessi e Beatrice ha ricevuto un giorno una telefonata dalla consulente delle risorse umane: "Mi disse semplicemente: 'Farai le tue valutazioni'", ha raccontato ancora la 33enne. A niente è servito proporre lo smartworking, una soluzione già utilizzata in passato, oppure rivolgersi alla consigliera di Parità della Provincia di Treviso per tentare una conciliazione. Una soluzione non è stata trovata e la donna è stata così costretta a dare le dimissioni per potersi occupare del neonato. Un passo che non avrebbe mai voluto fare: "Mi piaceva e avevo investito sette anni della mia vita professionale in quell'azienda. Non stavo chiedendo di smettere di lavorare, ma soltanto una soluzione temporanea".