Giappone, per la prima volta una sindaca chiede il congedo di maternità

La sua decisione ha scatenato un dibattito in tutto il Paese, che è tradizionalmente molto conservatore per quanto riguarda i ruoli di genere, e dove le sindache e le donne in politica sono ancora pochissime. Anche se per i dipendenti comunali di Kawata sono garantite 16 settimane di congedo di maternità, non esisteva ancora un protocollo simile per la carica di sindaco. Questo perché la legislazione del Paese prevede il congedo di maternità solo per le lavoratrici dipendenti e non per chi ha una carica elettiva, come la sindaca appunto. Ma Kawata non immaginava però che la sua decisione avrebbe scatenato una simile ondata di critiche e polemiche. Kawata tuttavia non ha fatto marcia indietro, andando oltre alle critiche.