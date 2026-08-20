Social freezing, in Italia qualcosa si muove | Così la politica riscopre il fronte bipartisan

"Altre Regioni stanno già legiferando, come la Puglia, e non possiamo lasciare che la possibilità di programmare la propria genitorialità dipenda dalla residenza", ha affermato Fossi nell’annunciare la sua proposta. Sì perché, se in Toscana il Pd regionale ha avviato un percorso per sostenere economicamente le donne che scelgono di crioconservare i propri ovociti, la prima regione d’Italia ad aver impiegato risorse concrete per aiutare le donne a poter ricorrere al social freezing è la Puglia. Già da un anno, infatti, la regione ha deciso di stanziare dei fondi per aiutare economicamente le giovani donne che hanno il desiderio di posticipare la maternità. Per richiedere il contributo - fino a un massimo di 3mila euro -, oltre al requisito dell'età (bisogna avere dai 27 ai 37 anni) serve anche essere residenti in Puglia da almeno 12 mesi e avere un Isee non superiore ai 30mila euro. Per le annualità 2026/2027, il contributo complessivo stanziato dalla regione è di 600mila euro, ripartito tra le sei province. "La Regione Puglia continua a sostenere in maniera concreta le donne pugliesi mettendole nella condizione di autodeterminare il proprio percorso di fertilità", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. "Un’offerta sanitaria pubblica che si adatta ai tempi e agli stili di vita nuovi della popolazione è un servizio che fa il proprio dovere fino in fondo. Il sistema sanitario pubblico non è chiamato a dare giudizi, ma a creare opportunità per le donne”.