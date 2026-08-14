Social freezing, in Italia l'informazione sulla crioconservazione degli ovociti passa per i social

Le donne lo sanno meglio degli uomini: il nostro orologio biologico non scandisce il tempo allo stesso modo di quello sociale. Così accade che si arriva a 25, poi a 30 anni, quando il corpo femminile sarebbe pronto a rimanere incinta, ma contratti precari, voglia di fare carriera o relazioni poco stabili spingono a posticipare il desiderio di maternità. Ma quando poi, magari, si è socialmente pronte, per il corpo potrebbe essere ormai troppo tardi. Per questo la crioconservazione degli ovociti in età giovanile (non soltanto per esigenze mediche), meglio conosciuta come social freezing, sta diventando sempre di più un'alleata delle donne che vogliono mettere in pausa il loro istinto materno per accelerare, nel frattempo, su altri aspetti della vita. E lo sarebbe ancora di più se tutte le donne la conoscessero: in Italia, manca il tentativo di sensibilizzare tramite canali ufficiali, campagne programmate dal ministero della Salute o attraverso incontri nelle scuole. Ma dove non arrivano le istituzioni, arrivano i social: sono sempre di più le donne che raccontano le loro storie e le loro scelte su queste piattaforme, come ha fatto di recente l'icona dei democrtatici statunitensi Alexandria Ocasio-Cortez, che ha raccontato la sua scelta aiutando, forse inconsapevolmente, a informare su questa possibilità.